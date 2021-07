Inscrição para concurso da PM é prorrogado

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Piauí foram prorrogados até o dia 26 de agosto. Ao todo, serão ofertadas 690 vagas, sendo 650 para soldados (585 para o sexo masculino e 65 para o sexo feminino) e 40 vagas para oficial (36 para o sexo masculino e quatro para o sexo masculino).

De acordo com o Comandante da Polícia Militar, Lindomar Castilho, a mudança é apenas no calendário do concurso, mas os requisitos disponibilizados no edital anterior continuam os mesmos.

“Essa é mais uma oportunidade para os jovens que querem fazer parte do quadro de policiais militares do estado. Com a alteração do calendário de inscrição, também teremos mudanças nas datas das demais etapas do curso”, esclarece o comandante.





(Foto: Arquivo O Dia)

O edital do concurso da PM está disponível no site do Nucepe (Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos do Estado), que irá promover o certame. O valor das inscrições são de R$120 para o cargo de oficial e de R$90 para soldado.

Os candidatos que foram doadores de sangue, de medula óssea, que trabalharam como mesário ou colaboraram nas eleições realizadas pela Justiça Eleitoral, estão desempregados ou têm renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Cargo de oficial:

a) o candidato deve ter bacharelado em Direito;

b) Carteira Nacional de Habilitação na categoria AB;

c) idade mínima de 21 anos e máxima de 35 anos (no período de inscrições);

Cargo de soldado:

a) o candidato deve ter nível médio completo;

b) CNH na categoria AB;

c) idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos (no período de inscrições).

Os salários vão de R$3.470,00 a R$6.140,00. As provas serão realizadas nos dias 15 e 22 de agosto para os cargos de oficial e soldado, respectivamente.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!