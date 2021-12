Concurso da PM: prova é suspensa após aumento do número de inscritos

A prova objetiva do Concurso da Polícia Militar do Piauí foi suspensa devido ao aumento do número de inscritos e, consequentemente, da necessidade de reorganização do cronograma de aplicação das provas, de forma que mantenha o distanciamento social, e cumpra os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Com isso, a Secretaria de Administração e Previdência (Seadprev) e o Comando Geral da Polícia Militar (PM-PI), publicaram um termo comunicando aos candidatos a respeito da suspensão da prova. Inicialmente, o exame objetivo foi suspenso, mas uma nova data será definida posteriormente.



O comunicado foi divulgado pelo Núcleo de Concursos e Promoções de Evento (NUCEPE) e estará disponível no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (03).

Confira a nota na íntegra:

Em razão do significativo aumento do número de inscritos para o concurso público da Polícia Militar do Piauí para o cargo de Soldado PMPI, inclusive com a prorrogação do período de inscrições entre 06 a 25 de outubro deste ano; a obrigatoriedade de cumprir os protocolos sanitários a fim de garantir a segurança à saúde de todos no certame diante do contexto da pandemia do Coronavírus (COVID-19), ainda mais neste momento que uma nova variante é confirmada no Brasil e, como consequência, a emergência de uma reorganização da quantidade de inscritos em cada sala onde terá aplicação de provas no sentido de manter o distanciamento exigido nos protocolos sanitários do Estado e o aumento da quantidade de Centros de Aplicação de Provas para atender a demanda, tudo isso foi levado em consideração para informar a todos, em especial, aos inscritos que a Prova Escrita Objetiva para o cargo de Soldado PMPI, marcada para o dia 05 de dezembro (domingo), foi suspensa. Posteriormente, uma nova data será divulgada pelos órgãos competentes e publicizada no site do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos – NUCEPE, responsável pela execução do Cronograma de Execução do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Piauí.



Confira a resolução:

Art. 1º Suspender o Cronograma de Execução – Anexo I e adiar a realização da 1ª Etapa - Prova Escrita Objetiva/Dissertativa, do Edital PMPI Nº 002/2021.



Art. 2º Determinar a realização de levantamentos e estudos com vistas à elaboração de novo Cronograma de Execução – Anexo I ao Edital n° 002/2021, de forma a atender todos os protocolos sanitários, o qual deverá ser publicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da realização da 1ª Etapa - Prova Escrita Objetiva/Dissertativa.

