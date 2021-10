Inscrições para o concurso da PM do Piauí encerram nesta segunda-feira (25)

Encerra nesta segunda-feira (25) o prazo para a inscrição do concurso da Polícia Militar do Piauí, para o cargo de soldado. As inscrições devem ser realizadas no site do Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos (Nucepe) até às 23h59 de hoje. O salário é de R$3.470.



As inscrições tinham sido encerradas no dia 26 de agosto deste ano, mas depois foram reabertas após um aumento no número 650 para 1 mil vagas.

Com a ampliação das vagas para soldado, o policiamento no interior poderá ser reforçado, especialmente nos municípios menores. Atualmente, o efetivo da Polícia Militar é de seis mil policiais divididos entre policiamento ostensivo, guarda em prédios públicos e serviços administrativos no quartel.





Foto: Ascom/PM

Considerando esse efetivo, o número de policiais não é suficiente para contemplar todo o Estado, por isso a realização do concurso. As vagas que estão sendo pleiteadas, junto ao Governo do Estado, deverão suprir as vagas que existem no interior do Piauí, sobretudo nas regiões de Grupamento da Polícia Militar (GMP)

Cargo de soldado:

a) o candidato deve ter nível médio completo;

b) CNH na categoria AB;

c) idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos (no período de inscrições).

A Prova Escrita Objetiva e Dissertativa para o cargo de soldado da Polícia Militar do Piauí será realizada no dia 05 de dezembro deste ano.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!