Com redução da chuvas, Defesa Civil diz que enchentes estão controladas no Sul do Piauí

“As cidades ribeirinhas do Rio Parnaíba, em Uruçuí e Floriano, estão sob controle, apesar da força das águas. Na cidade de Uruçuí, as famílias que estão em áreas alagadas são as que residem ou têm atividades próximo ao rio, como pescadores. Eles foram removidos, com orientação da Defesa Civil estadual, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e órgãos do município”, disse.



(Foto: Reprodução/Tárcio Cruz/ODIA)

José Augusto Nunes também pontua que, em Floriano, a situação registrada no município foi atípica, uma vez que o rio atingiu a cota de inundação. Na cidade, as famílias também foram retiradas imediatamente de seus lares pela Defesa Civil. Entretanto, a preocupação neste momento é com o volume das águas da Barragem de Boa Esperança.



“Foi uma situação momentânea, de modo que no dia seguinte o rio voltou a secar. Hoje, o Rio Parnaíba, na cidade de Floriano, está na cota de alerta, portanto, não estamos em inundação e a cidade voltou à normalidade. O que nos preocupa é a Barragem de Boa Esperança, que está com 80% do seu volume. Na quarta e na quinta choveu muito na região, a carga de água e a afluência que a barragem recebe, segundo os dados da Chesf CPRM, está na ordem de 1.000m³/s, e temos uma descarga de 2.000m³/s. É preciso que São Pedro também colabore, no sentido de diminuir as chuvas nas cabeceiras dos rios Parnaíba, Balsas e Uruçuí Preto”, complementa José Augusto Nunes, secretário de Defesa Civil Estadual.



Em Floriano, 160 famílias ficaram desabrigadas, em Uruçuí, foram 65 famílias atingidas pelas chuvas.