Com baixo estoque de sangue, Hemopi convoca doadores de O e A negativo

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi), divulgou nesta quarta-feira (01), um alerta vermelho sobre a falta de bolsas O negativo e A negativo no banco de sangue. Neste ano, a instituição já realizou uma campanha em prol da doação de sangue.

De acordo com a assessoria do Hemopi, o alerta vermelho não é para um paciente específico. "Estamos com déficit de sangue O e A negativo. Os outros tipos estão estáveis”, explica.



(Foto: Elias Fontinele/O DIA)

O Hemopi é o único hemocentro do Piauí e responde pelo abastecimento de hemocomponentes para toda a rede pública hospitalar e parte da rede privada. O órgão ressalta que, independente do estoque, eles sempre precisam de todos os tipos de sangue.



Para doar, o voluntário precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, estar bem de saúde, pesar no mínimo 50 kg e apresentar documento de identidade. Os menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável legal.



(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Hemopi funciona das 7:30 às 18h de segunda a sexta e no sábado, até as 17h. Quem deseja agendar o dia e horário para doação, deve acessar o site oficial do Hemopi, ou entrar em contato pelo telefone (86) 9 8894 6614.



Isabela Lopes

