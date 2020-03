Cidades do PI registram os maiores acumulados de chuvas entre segunda e terça

Valença, Angical e Baixa Grande do Ribeiro foram as regiões do Piauí que registraram os maiores acumulados de chuvas entre às 9h da segunda-feira (16) às 9h desta terça-feira (17), segundo o monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Outras onze cidades do país também registraram episódios de chuvas intensas. (Confira lista abaixo).



A cidade de Piripiri tem o maior acumulado de chuva do Piauí. Município já ultrapassou o 500 milímetros. Foto: INMET



Os dados são atualizados durante todo o dia pelo Instituto. Valença do Piauí, situada no Centro-Sul do Estado, foi o município onde foi verificada a maior chuva no período, com 94,2 mm. Em seguida, aparece a cidade Angical com 92,2 mm e Baixa Grande do Ribeiro com 64,0 mm.

As chuvas ainda garantiram acumulados expressivos em Mateiros, em Tocantins, com 63,2 mm, também em Caicó (RN), com 61,0mm, Apiacás do Mato Grosso (58,0 mm), Tramandaí (57,2 mm) e Angra dos Reis (50,6 mm).

Também foram registrados volumes consideráveis de chuvas nas cidades de Garanhuns (PE), Bom Jesus (PI), Piranhas (AL), Sorocaba (SP), São Félix do Xingu (PA) e Patos (PB).

Veja os acumulados:

Valença Do Piauí-PI: 94,2mm

Angical Do Piauí-PI: 92,2mm

Baixa Grande Do Ribeiro-PI: 64,0mm

Mateiros-TO: 63,2mm

Caicó-RN: 61,0mm

Apiacás-MT: 58,0mm

Tramandaí-RS: 57,2mm

Angra Dos Reis-RJ: 50,6mm

Garanhuns-PE: 49,6mm

Bom Jesus Do Piauí-PI: 47,0mm

Piranhas-AL: 41,4mm

Sorocaba-SP: 40,8mm

São Félix Do Xingu-PA: 40,4mm

Patos-PB: 38,8mm

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia