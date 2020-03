Mulher morre após carro ser arrastado durante temporal em Piripiri

Uma mulher ainda não identificada morreu após ter o carro arrastado pela força da água da chuva durante o temporal que atingiu a cidade de Piripiri nesta sexta-feira (06). Ela passava pela Ponte do Baiano, no bairro Germano, quando caiu no córrego. A vítima ficou presa no veículo.



Carro em que a vítima estava. Foto: Reprodução Redes Sociais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Piripiri, o veículo foi encontrado em uma região de com muitas pedras. Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o veículo quase submerso. (Veja vídeo abaixo).





Os trabalhos de resgate começaram ainda na noite de ontem (06). A mulher não conseguiu sair do veículo e morreu afogada. No carro, não foram encontrados documentos de identificação da vítima.

Quando as águas baixaram, na manhã deste sábado (07), foi possível ver o estado de destruição em que ficou o automóvel. O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia