Chove em 24hs mais da metade do volume de chuva de janeiro em THE

Teresina registrou um volume de chuva de 106,8 milímetros durante o dia de ontem (05), um acumulado que representa mais da metade do total contabilizado pelas estações automáticas durante todo o mês de janeiro. Os dados constam no monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e dão um pouco da dimensão da magnitude da chuva desta quarta-feira e dos transtornos enfrentados pelos teresinenses.



Para se ter uma ideia, somente no intervalo de duas horas – das 18h às 19h – a capital piauiense registrou um acumulado de chuva de 74 milímetros. A forte precipitação concretiza aquilo que a previsão geral dos órgãos competentes havia estabelecido: a de que os 10 primeiros dias de fevereiro seriam os mais chuvosos do mês.

“Há um plus de umidade, ou seja, o canal de umidade está ativo com atuação vigorosa da ZCIT [Zona de Convergência Intertropical]. A tendência é continuar com o ciclo chuvoso, com chuvas intensas por todo o Estado. O Piauí tem inclusive recebido alertas amarelos do Inpe, sinalizando para perigos na trafegabilidade e atenção nas áreas de risco”, explica o professor Werton Costa, climatologista da Uespi.



No entanto, apesar de a meteorologia apontar chuvas mais fortes para estes primeiros 10 dias de fevereiro, isso não significa que passado esse período, as precipitações diminuam. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semar), o Piauí como um todo terá chuvas intensas durante todo o restante mês e elas devem se estender até o início de abril. É que o Estado entrou efetivamente no período chuvoso e em regiões como o Norte piauiense, o centro-norte e a região Sudoeste, as precipitações devem vir ainda com mais força.

A meteorologista Sônia Feitosa explica: “Temos sistemas produtores de chuvas atuando com fervor, por isso que essas precipitações acontecem com acumulado significativo, como aconteceu em Paulistana, no Sul, e em Parnaíba, no Norte. Foi o caso também de Teresina”. A previsão, segundo ela, é de mais chuva em todo o Estado hoje pelo menos até as 21 horas. As regiões em que a precipitação tende a ser mais volumosa são o Norte, a região central do Piauí e parte do sudeste.

A chuva de hoje, assim como a prevista para os próximos dias deve vir acompanhado de fenômenos atmosféricos adversos como trovoadas, descargas elétricas e ventos mais fortes.

