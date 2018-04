Casa tem muro derrubado por força da correnteza, durante chuva em Teresina

As fortes chuvas que têm ocorrido em Teresina nos últimos dias continuam a deixar um rastro de destruição em vários bairros da cidade.

O problema é agravado pela escassez de investimentos públicos da Prefeitura e do Governo em obras destinadas à drenagem urbana, e também por conta da falta de educação de parte da população, que joga lixo em locais inapropriados, o que causa o entupimento de bueiros.

Indignada com a situação, uma mulher fez o registro de uma casa que teve quase todo o muro derrubado pela forte correnteza, na noite de quarta-feira.





A casa fica situada na Avenida Miguel Sady, no São Cristóvão, bairro nobre situado na zona leste da capital. No vídeo é possível ver restos do muro destruído no meio de uma das pistas.

Além de derrubar o muro da residência, o fluxo intenso de água ainda entortou um portão de metal do imóvel, e parte do muro da residência vizinha também desmoronou.

Moradores do Bairro dos Noivos, também na zona leste, anunciaram que pretendem processar a Prefeitura de Teresina pelos prejuízos que sofreram. Várias residências ficaram alagadas pela água das chuvas no bairro, e os moradores culpam o poder público pelas inundações.









Cícero Portela