Moradores processam a Prefeitura de Teresina por prejuízos após chuva

Moradores do bairro dos Noivos, zona leste de Teresina, tiveram casas e comércios inundados pela forte chuva que caiu na Capital na noite desta quarta-feira (04). A população culpa o poder público por não oferecer a estrutura adequada de escoamento da água no período chuvoso e por isso decidiu processar a Prefeitura Municipal por conta dos prejuízos que tiveram.

Segundo relatos da população, a galeria da Rua Nogueira Tapety, o principal ponto de alagamento do bairro com o temporal de ontem, é pequena demais para escoar o volume de água da chuva e o acúmulo de lixo no local piora ainda mais a situação.

De acordo com Antônio da Silva, morador da rua, a exigência é que a Prefeitura corrija o tamanho da galeria para evitar alagamentos. “Nossa rua contava com duas galerias. Por causa de reformas, uma foi fechada e só ficou uma menor. Só que a água vem da (Avenida) João XXIII para cá, o que faz a galeria entupir rápido e a gente ficar nessa situação lastimável”, explica.

Antônio conta ainda que a água da chuva dentro das casas chegou a atingir mais de um metro de altura. “Não dá para estimar o valor do prejuízo. Os moveis se perderam, e vários comerciantes perderam seus produtos de venda. E ainda tivemos que lidar com o lixo e a sujeira”, disse.

O outro lado

Procurada pelo Portal O Dia a Prefeitura de Teresina afirmou mandar uma equipe no local para verificar a situação e providenciar a limpeza dos bueiros. As equipes da Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU/Leste) estão percorrendo a região verificando as áreas afetadas pela chuva.

Estragos se estendem por toda a cidade

As famílias do bairro dos Noivos não são as únicas que ainda sofrem com os estragos causados pelo temporal que atingiu Teresina. E os prejuízos não se limitam apenas a residências. A agência da Caixa da Avenida Duque de Caxias, por exemplo, está sem funcionar por tempo indeterminado devido a problemas técnicos causados pela chuva. Um cartaz pregado na entrada do banco informa os clientes, que deverão se dirigir a outras agências para conseguir atendimento.

Já no bairro Morada do Sol, o dia amanheceu sem energia nas casas da Rua Cineas Veloso. O fornecimento foi interrompido no começo da noite de ontem, durante a chuva e até o começo da manhã ainda não havia retornado. No bairro Ininga, na zona Leste, residências e estabelecimentos comerciais ficaram às escuras por cerca de cinco horas.

Na Universidade Federal do Piauí (Ufpi), além da água ter invadido salas de aula e o Restaurante Universitário, um raio atingiu a rede de alta tensão e ocasionou o estourou de três para-raios, deixando os prédios da Reitoria, Prefeitura Universitária, NTI, RH, Computação, Odontologia, Copese e Departamento de Anatomia sem energia. Por meio de nota, a assessoria da Ufpie informou que os equipamentos danificados serão substituídos para que o fornecimento de energia seja restabelecido o mais rápido possível.

Além do Ininga, Ufpi e Morada do Sol, também tiveram o fornecimento de energia interrompido os bairros Piçarreira I e II, Satélite, Morros, Horto Florestal, Residencial Marina, Vila Santa Isabel, Vila Romana, Santa Isabel, loteamento Cajurama, Vila Cristalina II, Ilhotas e Piçarra.

Por meio de nota, a Eletrobras Piauí que, com a chuva, houve aumento de ocorrências de árvores na rede com o bloqueio de alimentadores nas subestações do Jóquei, Satélite, Macaúba. Dessa forma, o fornecimento de energia ficou comprometido em bairros da zona Leste, parte da zona Sudeste e Sul da Capital.

Durante toda a manhã de hoje, equipes da Eletrobras estiveram nos pontos da cidade que ainda apresentam ocorrências relacionadas à falta de luz. As equipes atendem ainda casos pontuais que ainda ficaram sem energia, geralmente em áreas de transformação, ou seja, que correspondem a um transformador.

Geici Mello e Maria Clara Estrêla