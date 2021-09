Cartunista Jota A ganha três prêmios no Salão de Humor de Volta Redonda (RJ)

O cartunista Jota A, do Jornal O Dia, ganhou três prêmios no 31º Salão de Humor de Volta Redonda, no Rio de Janeiro: 1º lugar em ‘Cartum’; em ‘Tira’ e em ‘Menção honrosa em charge’. Os vencedores foram anunciados nesta quarta-feira (22), durante uma live realizada pela Secretaria de Cultura de Volta Redonda.



Jota A vence em 1º lugar na categoria ‘Cartum’ (Fotos: Divulgação/Jota A)

“No dia 04 fui comunicado que o meu desenho havia sido premiado no Salão de humor de Piracicaba (SP) e agora recebo essa ótima notícia: três prêmios em Volta Redonda. Com a pandemia, a maioria dos salões não foram realizados. Só participei de dois salões esse ano e nesses dois fui premiado. Setembro está sendo um mês muito bom pra mim”, brinca.



O artista irá lançar o seu mais novo livro “As premiadas do Jota A: charge, cartum, caricaturas“. Será no dia 14 de outubro, de 16h às 20h, ao lado da entrada dos cinemas, no Teresina Shopping. O livro já está impresso, tem 150 páginas, no tamanho 22,5x30cm, é um dos projetos aprovados no Siec 2020 e foi patrocinado pela Equatorial Energia.

Jota A vence em 1º lugar na categoria 'Tira'

“Ah, desses três desenhos premiados, dois estão no livro. O cartum premiado tem uma história interessante. Fiz ele para o salão de Piracicaba, mas não deu tempo de terminá-lo a tempo e coloquei no livro. Iria ser o único desenho inédito. Mas quando abriu as inscrições do salão de Volta Redonda decidi inscrevê-lo pois gostei muito de como ele foi desenhado”, diz o cartunista.

Charge de Jota A na categoria 'Menção Honrosa'

Para quem não puder ir presencial ao lançamento, o cartunista avisa que está com uma campanha de pré-lançamento do livro pelo site Catarse.com.

Conheça Jota A

Jota A é cartunista, jornalista-ilustrador, artista plástico, designer gráfico e xilógrafo. Graduado em Educação Artística pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), em 2014. Criador do Salão Medplan de Humor e cartunista do Jornal O Dia desde 1988, do qual foi editor de arte e autor de um de seus últimos projetos gráficos.



Como designer gráfico, trabalha criando projetos gráficos, capas e ilustrações de livros e quadrinhos. É um dos chargistas mais premiados em salões de humor e artes plásticas no Brasil, Turquia e Portugal. Possui 160 prêmios em salões de humor e três em concurso de artes plásticas.



Durante três anos, fez charges para o site Acesse Piauí. Também colaborou ainda com os jornais carioca O Pasquim 21, Jornal do Brasil e os piauienses Correio Corisco e A Voz de Teresina, além das revistas Presença, Revestrés e Cadernos de Teresina. Mantém desde 1990, diariamente, uma tirinha no Jornal O Dia e uma semanal no caderno infantil Curumim.



Criou, juntamente com outros cartunistas do Piauí, uma página dominical de humor chamada Folha da Mãe Joana, que circulou aos domingos no O Dia durante três anos com cartuns, charges e textos de humor. Participou do projeto MSP+50, Mauricio de Sousa por mais 50 artistas, desenhando o Chico Bento.



É curador do Salão de Caricaturas do Teresina Shopping há três anos e do Salão de Humor Medplan/Humana Saúde há 12 anos.

Atualmente, é editor do Curumim, no Jornal O Dia, e publica meia página de humor, aos domingos no mesmo jornal chamada Garatujas. Colabora com charges para o Greenpeace Brasil. Participou do programa Feito em Casa, da TV Cidade Verde (SBT), com o Garatujas do Jota A.

Lançou, em 1997, o livro de cartuns ‘Humor Todo o Dia’; em 2005, ‘Cara e Coroa’; em 2012, ‘Traço e Riso’; em 2020, ‘As Premiadas do Jota A’, ‘Tirinhas do Jota A’, e, em 2021, ‘100 Ecocartuns’ e ‘As Premiadas do Jota A: charge, cartuns, caricaturas’.

É membro do Núcleo de Gravura e Pesquisa do Piauí (Nugrappi) e vice-presidente da União dos Artistas Plásticos do Piauí (Uappi). Participa do canal de vídeo no YouTube chamado ‘P.Q.P.: Papo, Quadrinhos e Participações’, faz animações 2D e memes.



