Cartunista piauiense Jota A vence concurso internacional de artes gráficas

O cartunista do Jornal O Dia, Jota A, foi o vencedor da categoria Saúde, no 48º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Os vencedores foram anunciados neste último sábado (04). Jota A foi o vencedor da categoria charge no ano passado no mesmo salão.

“É uma emoção muito grande vencer o salão de humor de Piracicaba. É um dos maiores salões de humor do mundo e é muito concorrido. Esse ano foram mais de 2 mil trabalhos concorrendo”, diz o artista.

O cartunista está lançando hoje uma campanha de pré-lançamento do seu livro ‘As premiadas do Jota A: charge, cartum, caricaturas’ pelo site catarse.com.

(Foto: Reprodução/Jota A)

“O livro já está impresso, tem 150 páginas, no tamanho 22,5x30cm. Ele é um dos projetos aprovados no Siec 2020 e foi patrocinado pela Equatorial. O livro está impresso desde o início do ano e estava esperando uma folga da epidemia do coronavírus para ser lançado. Estou fazendo esse pré lançamento pelo Catarse”.

O lançamento presencial está marcado para o dia 14 de outubro, de 16 às 20h, no Teresina Shopping.

Sobre o artista

Jota A é cartunista, jornalista-ilustrador, artista plástico, designer gráfico e xilógrafo. Graduado em Educação Artística pela Universidade Federal do Piauí-UFPI, em 2014. Criador do Salão Medplan de Humor e cartunista do Jornal O Dia desde 1988, do qual foi editor de arte e autor de um de seus últimos projetos gráficos.

(Foto: Arquivo O Dia)

Como designer, trabalha criando projetos gráficos, capas, além de ilustrações de livros e quadrinhos. É um dos chargistas mais premiados em salões de humor e artes plásticas no Brasil, Turquia e Portugal. Possui 160 prêmios em salões de humor e 3 em concurso de artes plásticas.

Fez durante 3 anos charges para o sitewww.acessepiaui.com.br. Colaborou ainda com os jornais carioca O Pasquim21, Jornal do Brasil e os piauienses Correio Corisco e A Voz de Teresina, além das revistas Presença, Revestrés e Cadernos de Teresina. Mantém desde 1990, diariamente, uma tirinha no Jornal O Dia e uma semanal no caderno infantil Curumim.

(Foto: Reprodução/Jota A)

Criou, juntamente com outros cartunistas do Piauí, uma página dominical de humor chamada Folha da Mãe Joana, que circulou aos domingos no O Dia durante três anos com cartuns, charges e textos de humor. Participou do projeto MSP+50, Maurício de Sousa por mais 50 artistas, desenhando o Chico Bento.

