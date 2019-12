Cartão de crédito é importante ferramenta para garantir compras de natal

O Natal tem sido nos últimos anos a data mais rentável para o comércio varejista, superando outras como o Dia das Mães e Dia das Crianças. Em 2019, segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) aproximadamente R$ 119,8 milhões de brasileiros devem ir às compras durante o período. Diante do cenário, os cartões de crédito acabam sendo um grande aliado para efetuar as compras.

Segundo o Sindicato dos Lojistas do Estado do Piauí (Sindilojas), a expectativa para 2019 é que os índices de vendas apresentem incremento de 5% quando comparado ao mesmo período de 2018.



Segundo especialistas, os cartões garantem segurança e praticidade aos consumidores - Foto: Divulgação



A diretora de marketing de uma rede de cartão, Vera Claudino Mello, destaca as vantagens de pagamento oferecidas pelo cartão. "O Natal é um período que remete a compra e troca de presentes. Pensando nisso, os cartões proporcionam segurança e praticidade aos consumidores, além de muitas facilidades, como opções de parcelamento e um prazo maior para pagamento. Esses são fatores que permitem os clientes a possibilidade de organizar da melhor forma seu orçamento”, destaca.

A pesquisa da CNDL e do SPC Brasil aponta que entre os presentes mais procurados nessa época, podemos destacar os eletrônicos, cosméticos, perfumes, livros. Outras boas opções são os calçados, roupas e acessórios. O levantamento ainda prevê que as compras de natal devem injetar R$ 60 bilhões no comércio varejista e no setor de serviços brasileiro.

“Os consumidores na hora de garantir a compra dos presentes vão levar em conta as promoções. Assim, as lojas devem promover descontos especiais e opções de pagamentos variadas com o objetivo de atrair a atenção dos clientes ”, disse a diretora, Vera Claudino Mello.

