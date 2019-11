Esquema de segurança continua neste segundo dia de Enem

O efetivo da segurança voltou a ser reforçado neste domingo (11) em razão do segundo dia de aplicação do Enem. Os candidatos estão fazendo na tarde de hoje as provas de Matemática e Ciências da Natureza, mas mesmo tendo uma hora a menos de duração em relação ao domingo passado, a realização do exame conta com o mesmo esquema de segurança.



Ao todo, são 510 agentes de segurança nas ruas, entre policiais civis, policiais militares, bombeiros e agentes da Polícia Federal. Eles fazem o reforço do patrulhamento nas cercanias dos locais de prova, garantindo a tranquilidade de quem chegou para fazer o Enem e de quem sai. A preocupação é maior nos principais centros de aplicação, que concentram mais pessoas.



“Estamos com o Centro Integrado de Comando e Controle funcionando na Secretaria [de Segurança] e recebemos também orientações do INEP sobre os procedimentos de entrada e de saída dos candidatos. Todos os locais de aplicação estão sendo monitorados e até agora não tivemos nenhuma ocorrência, repetindo o padrão do primeiro domingo”, explica o major Audivan Nunes, coordenador da Operação Enem na Secretaria de Segurança.



Major Audivan Nunes, coordenador do Centro de Comando e Controle da SSP - Foto: Elias Fontinele/O Dia

A segurança também é reforçada nos pontos de ônibus próximos aos locais de aplicação das provas, para garantir que os candidatos que saiam tenham mais tranquilidade no caminho para casa. De acordo com o major Audivan, foram disponibilizadas 20 viaturas extras da Polícia Militar só para fazer este patrulhamento.

Seduc leva incentivo aos estudantes

Antes do fechamento dos portões, por volta das 13 horas, representantes da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) se espalharam em sete pontos de aplicação do Enem para levar palavras de incentivo e fornecer água e lanches aos candidatos que chegavam para prestar o exame.

O coordenador da 4ª Gerência Regional de Educação, Tarcísio Pires, falou ao Portal O Dia que a ideia é mostrar para os estudantes que eles estão preparados e que terão resultados positivos. “Estamos dando apoio aos alunos, dizendo que estamos juntos, que eles são vencedores e que têm condições de ter um resultado positivo”, afirmou o gerente.



Tarcísio Pires, coordenador da 4ª Gerência Regional de Educação - Foto: Elias Fontinele/O Dia

Ainda de acordo com ele, este trabalho de incentivo da SEDUC é uma forma de dar continuidade ao preparatório feito com os estudantes ao longo do ano em sala de aula e nas revisões de auditório.

Maria Clara Estrêla, com informações de Nathalia Amaral