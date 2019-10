Caixa antecipa pagamento do saque imediato do FGTS

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (21) que vai antecipar os pagamentos do saque imediato do FGTS.

Divulgada em julho pelo governo federal, a medida, que permite a liberação de até R$ 500 por conta -ativa ou inativa- do fundo, pretende, agora, injetar até R$ 40 bilhões na economia ainda este ano.

Os resgates para clientes da Caixa tiveram início em 13 de setembro e, para trabalhadores sem conta no banco, na última sexta-feira (18).

Inicialmente, os saques para o público geral seguiriam o calendário até março de 2020. Agora, com a antecipação, os valores ficam disponíveis já neste ano, para todos os trabalhadores.

A data limite para recebimento continua sendo 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador, sem qualquer ônus.



Foto: Reprodução

Segundo a Caixa, nos saques feitos na agência, não será cobrada tarifa quando o trabalhador optar por transferir o valor do saque imediato para outras instituições financeiras.

Os saques de até R$ 500 estarão disponíveis nas casas lotéricas e nos terminais de autoatendimento, para quem possui senha do Cartão Cidadão. Quem tem Cartão Cidadão e senha pode sacar nos correspondentes Caixa Aqui apresentando documento de identificação.

Já os saques de até R$ 100 poderão ser realizados em lotéricas, mediante apresentação de documento de identificação original com foto.

Para agilizar o atendimento, a Caixa orienta que o trabalhador esteja com sua carteira de trabalho em mãos no momento do saque.

As dúvidas sobre valores e direito ao saque podem ser consultadas no aplicativo FGTS (disponível para iOS e Android), pelo site fgts.caixa.gov.br ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800-7242019, disponível 24 horas.

Novo calendário

Mês de nascimento/ Início do saque:

- Janeiro/ 18 de outubro de 2019;

- Fevereiro e março/ 25 de outubro de 2019;

- Abril e maio/ 8 de novembro de 2019;

- Junho e julho/ 22 de novembro de 2019;

- Agosto/ 29 de novembro de 2019;

- Setembro e outubro/ 06 de dezembro de 2019;

- Novembro e dezembro/ 18 de dezembro de 2019.

Folhapress