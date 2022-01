Enxurrada: Bombeiros dão dicas de como se proteger no período chuvoso

Com a chegada do período de chuvas em Teresina, o Corpo de Bombeiros faz algumas recomendações para a população evitar riscos, em especial ao trafegar por áreas alagadas da cidade. Segundo o tenente Eduardo, do CBMEPI, é fundamental evitar regiões já conhecidas por alagarem com as chuvas e evitar entrar em contato com a água de áreas alagadas.

“Caso tenha enxurradas, a pessoa que estiver no carro, deve evitar enfrentar a enxurrada. Estacione o carro em local seguro e aguarde a chuva passar. Caso esteja na rua e seja surpreendido pelas enxurradas, devem procurar abrigo, evitar o contato com áreas alagadas por diversos motivos, como a leptospirose, perigos submersos, como bueiro destampado, um buraco, uma galha de árvore, fios descascados, além de animais silvestres fugindo dos alagamentos como cobra e jacarés”, pede o tenente.

Foto: Arquivo O Dia De acordo com o tenente Eduardo, as chuvas podem trazer alguns riscos além dos alagamentos, como choques e queda de raios. “As pessoas dentro de casa devem evitar o contato com aparelhos eletroeletrônicos, celulares, televisores. Evitar também o conserto de antenas e telhados durante a chuva. Evitar locais abertos como campos de futebol, não se abrigar embaixo estrutura metálicas, perto de portes, embaixo de árvores, pois esses materiais estão aterrados e eles atraem descargas elétricas”, informa. Corpo de Bombeiros atua no atendimento a áreas afetadas pela chuva em Teresina

O Corpo de Bombeiros do Piauí, juntamente com órgãos municipais de Teresina, atua, neste domingo (2), no auxílio à população afetada pelas fortes chuvas que caíram na cidade. Segundo o capitão Erisman, que coordena a equipe do CBMEPI, 10 homens estão realizando o trabalho de coordenação, resgate, orientação à população e retirada de bens das casas alagadas até casas de acolhimento. Os profissionais do Corpo de Bombeiros estão atuando nos bairros mais afetados da zona norte; Olarias, Boa Esperança e Mafrense. A ação tem como objetivo fazer o resgate da população isolada pela água, além do trabalho de retirada dos bens que ficaram presos em casas alagadas e transporte até zona segura. O capitão reforça a importância de procurar casa de parentes ou zonas seguras em caso de alagamento. Foto: Divulgação “O CBMEPI recomenda evitar o contato com a água das chuvas, ter cuidado com fiações elétricas e, em caso de alagamento, caso a casa seja invadida pelas águas, procurar casa de parentes fora da zona de risco”, aconselha o capitão Erisman.



