BNB financia 80% das aplicações de crédito rural no Piauí, diz presidente

O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Carneiro Rolim, destacou, na última sexta-feira (14), em Teresina, que 80% do crédito rural do Estado é proveniente de recursos financiados pela instituição. Romildo Rolim também ressaltou que 68,8% de todos os créditos de curto e longo prazos, efetivados na área de atuação do Banco, são concretizados por meio de financiamentos com o BNB. Ainda de acordo com o gestor, 54% de todo o crédito rural aplicado na região é oriundo de contratações com o Banco do Nordeste.

"Temos o desafio de superar os resultados que já alcançamos. Somente em 2018, aplicamos R$ 43 bilhões em toda nossa área de atuação, sendo que, entre janeiro e maio deste ano, já conseguimos superar em 24% o que contratamos no mesmo período do ano passado. Especificamente no Piauí, R$ 3,6 bilhões foram financiados no exercício anterior, em todos os segmentos, contribuindo para o desenvolvimento do Estado. Trabalhamos para que consigamos cumprir nossa missão de desenvolver todo o Nordeste com eficiência, para fazer o crédito chegar às empresas, às pessoas", afirmou Romildo Rolim, que também rechaçou a possibilidade de fusão com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) .





O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Carneiro Rolim (Foto: Ascom BNB)



As informações do presidente do Banco do Nordeste foram evidenciadas durante encerramento de curso pioneiro voltado para elaboração de projetos rurais a representante de sindicatos, promovido desde a última terça, na sede da Superintendência Estadual, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Piauí (Faepi). Ao todo, representantes de catorze municípios piauienses foram contemplados com o treinamento, que também deverá ser efetivado nos demais estados em que o Banco atua, com o objetivo de proporcionar maior celeridade no atendimento ao produtor rural.

Também participaram do evento o superintendente estadual do Banco do Nordeste no Piauí, José Expedito Neiva Santos, o presidente da Faepi, Júlio César de Carvalho Lima, o superintendente do Senar no Piauí, Paulo Emílio do Rêgo Monteiro, o secretário de agricultura de Uruçuí, Samuel Werner, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Pio IX, Luis Pereira de Alencar, assim como o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Sérgio Bortolozzo e o superintendente do Sebrae no Piauí, Mário José Lacerda de Melo. Durante sua agenda em Teresina, o presidente do Banco do Nordeste participou, ainda, de reunião de relacionamento negocial com o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Freitas Neto, e superintendente da instituição.