Assembleia Legislativa do Piauí empossa 37 novos servidores efetivos

A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) empossou, nesta segunda-feira (14), 37 novos servidores efetivos. A solenidade, comandada pelo presidente do parlamento estadual, Themistocles Filho (MDB), aconteceu no Cine Teatro da Alepi seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias contra o novo coronavírus (Covid-19).

“Este é o terceiro concurso que fazemos na nossa gestão no Poder Legislativo. Vocês estão vindo para um bom ambiente de trabalho e tenho certeza que cada um de vocês irá contribuir para que a Assembleia Legislativa do Estado cresça e melhore cada vez mais”, destacou o chefe do legislativo estadual ao dar boas vindas aos novos servidores.



(Foto: Divulgação/Alepi)

Ao todo, foram convocados 42 candidatos aprovados no último certame, no entanto, cinco destes desistiram de assumir os cargos. “Estou muito feliz, especialmente por trabalhar na Alepi, que é um órgão de muita importância para o estado. Aqui são criadas as leis e são fiscalizados os atos do Poder Executivo”, ressaltou Erick Carvalho, que é consultor legislativo lotado no setor de Redação de Atas da instituição.

Também empossado como novo servidor da Alepi, Nicolas Barbosa também demonstrou satisfação pela oportunidade de trabalhar no Legislativo. “Trata-se de um Poder muito importante pela questão das leis, da fiscalização e da defesa da cidadania. Estou empolgado em poder contribuir dessa forma e espero conseguir, na minha função de jornalista, mostrar a Assembleia para as pessoas”, afirmou.

O presidente do Conselho Escolar da ALEPI e diretor da Escola do Legislativo, professor Edmar Rodrigues, falou da alegria de receber os novos funcionários do Legislativo. “O concurso do ALEPI foi de grande envergadura e isso aconteceu por decisão do presidente Themístocles Filho, que destinou emenda pessoal para dar suporte à realização do certame. E é com muita alegria que recebemos todos os novos servidores”.

Compartilhar no

Com informações da Alepi

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!