Após princípio de incêndio, Hemopi normaliza coleta de sangue

A coleta de sangue já está normalizada no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi). As atividades de coleta foram suspensas por dois dias após um princípio de incêndio ocorrido na sexta-feira (28).

Leia também: Hemopi tem princípio de incêndio e coleta de sangue fica suspensa



Para realocar temporariamente o Laboratório de Produção de Hemocomponentes, que teve sala danificada pelo incidente, o Hemopi transferiu parte dos equipamentos – que não sofreram danos com o incêndio – e o funcionamento do setor para uma sala no 1º andar do prédio. Outra parte foi transferida para um espaço cedido pelo Hospital Getúlio Vargas (HGV).



Equipamentos foram transferidos para outra sala do hemocentro e para o HGV - Foto: Arquivo O Dia

“Conseguimos, por meio de um esforço coletivo entre a nossa equipe, o Hospital Getúlio Vargas e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), restabelecer em um curto prazo os nossos serviços. Lembrando que somente a coleta de sando ocorrido, mas que os outros serviços prestados pelo hemocentro, o atendimento aos pacientes por meio do ambulatório e a distribuição de hemocomponentes não tiveram interrupção”, pontua o diretor do Hemopi, Jurandir Martins.

Jornal O Dia