Hemopi tem princípio de incêndio e coleta de sangue fica suspensa

O Centro de Hematologia do Piauí (Hemopi) registrou um princípio de incêndio no setor de Produção de Hemocomponentes do Hemocentro Coordenador por volta das quatro horas da manhã de hoje (28). O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e tomou as providências cabíveis para controlar as chamas.



As causas do incêndio ainda estão sendo avaliadas pelo Corpo de Bombeiros. No momento do ocorrido, não havia ninguém no local, que só começa a funcionar às 7h30.



Princípio de incêndio ocorreu no setor de Produção de Hemocomponentes do Hemocentro Coordenador - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Por conta do ocorrido, a coleta de sangue está excepcionalmente suspensa nesta sexta, tendo em vista a necessidade de execução de serviços de limpeza e de reinstalação de climatizadores de ar. Todos os demais serviços prestados pelo Hemopi encontram-se funcionando normalmente e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) garantiu que a distribuição de sangue para a rede hospitalar não ficará comprometida.

Durante esta manhã, o secretário de Saúde, Florentino Neto, se reuniu com o diretor-geral do Hemopi, Jurandir Martins, e com representantes da equipe técnica do hemocentro para tratar da execução do Plano de Contingência, de modo a garantir a continuidade da prestação dos serviços à população.

Maria Clara Estrêla, com informações da Sesapi