Após 3 dias, Bombeiros continuam a combater incêndio em fábrica

Após 72 horas do princípio do incêndio que atingiu o terreno de uma fábrica de calçados localizada no Distrito Industrial, na zona Sul de Teresina, os bombeiros continuam a atuar no combate às chamas. Segundo informações da major Najra Nunes, os bombeiros estão fazendo o rescaldo do material atingido e combatendo novos focos de incêndio. O fogo iniciou por volta de meio-dia da última sexta-feira, 16.



“O fogo está controlado, não oferece mais risco nenhum, nem mesmo à própria fábrica, está concentrado no monturo de borracha. É como se fosse lixo, por isso é difícil fazer esse combate, porque é um material inflamável”, afirma. A suspeita é de que o incêndio tenha sido causado após fagulhas do fogo em terreno baldio ter sido levado pelo vento ao terreno da fábrica.

Bombeiros continuam a atuar no combate a incêndio em fábrica. (Foto: O Dia)

A major explica que, por causa das chamas, o material derrete. Ao jogar a carga extintora no material, os bombeiros conseguem abafar as chamas, mas é formada uma espécie de “capa”, que dificulta o combate ao incêndio em profundidade.

“É por isso que está demorando tanto. O fogo só vai acabar quando todo o material inflamável queimar. Desde sexta-feira termos guarnições no local, fazendo apenas a troca de equipes, para que esse fogo não aumente e nem passe para outros locais”, destaca.

Fumaça incomoda moradores

Moradores de bairros localizados no entorno da fábrica, como o bairro Saci, Parque Piauí, Lourival Parente e Promorar, reclamam da quantidade de fumaça ocasionada pelo incêndio. Segundo denúncias de populares, além da fumaça, as chamas provocam um odor de borracha queimada que ainda era possível ser sentido durante a noite deste domingo (18).

A major dos Bombeiros explica que, apesar de incomodar, é natural que o incêndio exale fumaça. Por ser uma fumaça tóxica, causada pela queima da borracha, o odor incomoda e pode gerar problemas respiratórios.





Nathalia Amaral