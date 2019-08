Fogo em matagal causa incêndio em fábrica de calçados na zona Sul

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de calçados por volta de meio-dia desta sexta-feira (16), no Distrito Industrial, zona Sul de Teresina. Segundo informações preliminares, o fogo iniciou em um matagal nas proximidades da fábrica e se alastrou para o local.



A fumaça do incêndio pode ser vista de vários locais de Teresina, inclusive da zona Leste, localizada no outro extremo da capital. Equipes do Corpo de Bombeiros encontram-se no local tentando apagar as chamas.





Em imagens gravadas por populares é possível ver as chamas atingindo o prédio da fábrica. Vários moradores estão no local acompanhando o trabalho dos bombeiros.





Esse é o segundo incêndio em 10 dias em Teresina. No último dia 6 de agosto, um ferro-velho instalado no bairro Três Andares pegou fogo após uma pessoa ainda não identificada atear fogo em um matagal nas proximidades.

Há exatamente um ano, também no aniversário de Teresina, um incêndio de grandes proporções atingiu a garagem da empresa Transcol, no bairro Tabuleta. O incêndio iniciou por volta das 11h e destruiu totalmente sete ônibus coletivos da empresa.

Aguarde mais informações







Nathalia Amaral