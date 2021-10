Aulas presenciais obrigatórias retornam no Piauí a partir de segunda-feira (18)

O Piauí voltará a ter aulas presenciais em caráter obrigatório a partir da próxima semana. Foi o que anunciou a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) nesta quinta-feira (14). A retomada obrigatória dos estudantes às aulas presenciais para todas as modalidade de ensino começa com o 3º Ano do Ensino Médio já a partir da segunda-feira (18) e seguirão uma escala conforme a série escolar.



A frequência presencial obrigatória será exigida de acordo com o seguinte cronograma:

Dia 18 de outubro: volta a 3ª Série do Ensino Médio em todas suas modalidades e suas respectivas etapas;

Dia 25 de outubro: 5º e 9º Anos do Ensino Fundamental;

Dia 01 de novembro: 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º Anos do Ensino Fundamental e 1º e 2º Anos do Ensino Médio.

Os alunos do 3º Ano do Ensino Médio são priorizados neste retorno presencial obrigatório porque estão se preparando para o Enem.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Com a nova medida, as unidades de ensino da rede estadual deverão organizar suas atividades pedagógicas com cinco dias de atividades presenciais para o 3º Ano do Ensino Médio e 9º Ano do Ensino Fundamental. Para as demais séries do Fundamental e do Médio, serão quatro dias de aulas presenciais e um dia com aulas remotas.

É importante frisar: a volta presencial às aulas só não será obrigatória aos estudantes que apresentarem um pedido formal, que será analisado pelas escolas. Caso haja autorização da instituição, o estudante poderá continuar com a atividade remota.

“As superintendências de ensino e as gerências regionais irão acompanhar de perto o retorno, principalmente àquelas escolas e estudantes que não conseguirem voltar. Nosso objetivo é garantir o direito à educação, a permanência dos estudantes na escola e garantir a aprendizagem de todos os estudantes da rede”, afirmou o secretário estadual de Educação, Ellen Gera.

Protocolos de segurança serão respeitados

O retorno das aulas presenciais obrigatórias no Piauí acontece seguindo todas as normas de segurança sanitária previstas nos protocolos de contenção da pandemia de covid-19. É obrigatório a todos os funcionários, professores e estudantes o uso de máscara, manter o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas, a higienização frequente das mãos e outras medidas exigidas pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE).



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Ano letivo

Em 2021, as aulas começaram em 1º de fevereiro, de forma remota. Desde o dia 09 de agosto, a Seduc autorizou o retorno presencial de todas as etapas e modalidades, adotando abordagem híbrida e respeitando o limite de 50% da capacidade de atendimento de cada escola. O retorno foi organizado por meio de grupos prioritários, iniciando com a 3ª série do Ensino Médio, VII Etapa EJA, 9º ano no Ensino Fundamental, V Etapa da EJA e 5º ano do Ensino Fundamental.

