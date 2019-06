Agência da Caixa explodida em assalto será reaberta em Campo Maior

A agência da Caixa Econômica Federal, alvo da ação de quadrilha especializada em assalto a bancos, será reaberta na próxima segunda-feira (10), na cidade de Campo Maior. Durante o assalto, criminosos instalaram dinamites e explodiram caixas eletrônicos da agência e de outras duas instituições financeiras, o Banco do Brasil e o Bradesco, do município. A ação ocorreu na madrugada do dia 30 de abril.



Após o crime, o prédio foi interditado para reparos, devido aos danos causados na estrutura. Segundo o gerente regional da Caixa, Raimundo Nonato Andrade, a agência está passando por reformas e será reaberta para atendimento à população. "Além dele, temos uma agência nova em processo de recuperação que em 120 dias estará funcionando", afirma.

As três agências bancárias foram explodidas simultaneamente durante o ataque de um bando composto por aproximadamente 12 homens fortemente armados com fuzis. O gerente esclareceu que o plano de segurança implementado nas agências é feito pelo Banco Central e há um limite de investimento em segurança. "É um plano aprovado pela Polícia Federal, mas isso não impede que se discuta outras medidas que possamos levar para a nossa matriz da Caixa buscando aprimorar essas questões que são apresentadas localmente, estamos abertos a levar esse anseio da população", pontua.

Já a agência do Banco do Brasil, outro banco alvo das explosões, deve ser demolida no município. Na época do crime, a Gerência de Policiamento do Interior confirmou que a estrutura física da construção estava seriamente comprometida e que representava riscos para as pessoas que precisarem usar o espaço.

Nathália Amaral