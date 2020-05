Trabalhadores devem buscar internet como aliada em tempos de pandemia

O uso da internet nunca foi tão necessário como nesses tempos de pandemia e isolamento social, especialmente para quem perdeu o emprego e/ou está afastado, o que tem afetado diretamente na sua renda. Algumas pessoas estão se reinventando e buscando alternativas para incrementar o orçamento familiar, abalado por conta da crise, e as redes sociais estão sendo cada vez mais exploradas e presentes.

O publicitário e consultor de Marketing em vendas, Xando Natsume, explica que a internet é uma realidade atualmente. Ao mesmo tempo que se tornou uma emergência para alguns, que estão adentrando nesse mundo virtual recentemente, para outros, é uma ferramenta consolidada e que já tem gerado lucros e bons resultados.

Mas, como utilizar a internet em sua totalidade, extraindo o máximo que essa ferramenta pode possibilitar? Através do posicionamento online. Natsume conta que uma pessoa, marca ou serviço deve vir automaticamente na cabeça do público quando falada. Para isso, é preciso trabalhar a imagem dessa empresa ou profissional, se mostrando presente aos consumidores e falando a linguagem desse público.

"Existem alguns caminhos que não tem mais volta. As pessoas se acostumaram a estar presentes na internet, a fazer reuniões online. Daqui para frente as pessoas vão buscar muito mais do que já buscavam online. O consumidor viu que dá para fazer muitas coisas sem a presença física", conta.





“Estudos apontam que 25% das pessoas que saíram para home office não voltam mais para seus postos de trabalho. Não porque elas serão demitidas, mas porque as empresas estão entendendo que dá pra ter uma estrutura mais enxuta. As empresas vão entender pelos resultados, não pelas oito horas trabalhadas, daquele colaborador preso em horário comercial”, conta.

O consultor comenta também que a internet possibilita ampliar a capacidade de alcance do conteúdo, chegando a pessoas de diversas lugares do Estado, do País e do Mundo.

Mas, para isso, é necessário ter um conteúdo de qualidade e manter uma frequência, de forma a conquistar esse público.

“No digital temos a capacidade de acelerar esse processo de consolidar um nome ou marca, e fazer com que os autônomos, pequenos e médios empresários consigam se posicionar. Mas como alinhar a marca ao posicionamento online, impactando positivamente? É preciso ter frequência nas redes. Não é fazer 15 dias e parar. Precisa conhecer o cliente, traçar um perfil. Quanto mais conhecer o vocabulário, estilo que ele gosta, maior a chance de vender e ele se identificar com seu serviço”, frisa Natsume.