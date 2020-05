Profissionais devem se qualificar mesmo durante quarentena

A crise do coronavírus fez algumas empresas demitirem ou suspenderem colaboradores. Porém, mesmo com tudo que está acontecendo, uma das principais recomendações é não desanimar e parar de pensar na sua qualificação e crescimento profissional.

Mesmo afastado do emprego, é possível que o trabalhador se capacite e melhore seu currículo. Afinal, quando essa crise passar, as pessoas irão retornar, gradativamente ao mercado e nada melhor do que ser um profissional que tenha um diferencial.Por isso, aproveitar esse “tempo livre” para reciclar o conhecimento e aprender algo novo é sempre bem-vindo.

(Foto: Reprodução)

A consultora de Recursos Humanos, Paula Santos, pontua que a grande maioria das pessoas estão em quarentena, o que, de certa forma, é favorável para se dedicarem a atividades que seriam mais complicadas de exercer por conta da rotina do dia a dia.

“Essa é a hora de tirar aquele livro da gaveta, de fazer aquele curso que queria fazer, até porque têm muitas empresas e plataformas que estão disponibilizando treinamentos e curso gratuitos. Então, antes de tudo, a pessoa deve identificar sua área de atuação e qual ela deseja se desenvolver, além de aprender um pouco sobre outras áreas”, conta.





Porém, esse trabalhador deve buscar também treinamentos e cursos voltados para o desenvolvimento comportamental, como inteligência emocional, autoconhecimento, entre outros. “As coisas não vão voltar como eram antes, então as pessoas precisam ter uma nova maneira de pensar sobre as coisas e terem uma nova percepção da realidade, pois agora é um momento que gera muita ansiedade nas pessoas e desenvolver esse lado emocional é muito importante”, disse.



A especialista comenta que esse retorno será demorado e que cada trabalhador, de acordo com sua área de atuação, deve se adaptar a isso. E é interessante que essa adaptação contemple assuntos relacionados a essa nova realidade. “Se a pessoa tiver que aprender a mexer em um programa novo, esse é o momento de estudar e se desenvolver”, explica.

Quarentena produtiva



É o que a auxiliar de escritório Rose Oliveira (25) tem feito. A jovem está aproveitando seu tempo para aprender novos conteúdos de maneira gratuita. Ela explica que, assim que iniciaram as recomendações para manter o isolamento social, buscou pesquisar sobre atividades que poderiam complementar na sua área de atuação.

“Na internet, especialmente no Instagram, que é uma rede bem aberta, eu sigo algumas pessoas que começaram a oferecer alguns cursos gratuitos. Eu trabalho na parte administrativa e de atendimento ao cliente de uma empresa, o que acabo trabalhando com vendas também. Então os curso que eu comecei são voltadas para minha área de trabalho e para minha área de estudo, que é Recursos Humanos”, comenta.

Desde que a quarentena começou, Rose Oliveira já concluiu três cursos e que lhe agregaram muito conhecimento: um voltado para a área de Desenvolvimento Pessoal e Profissional; outro na área de Perfil Comportamental e um de Imagem e Estilo. Agora, a auxiliar administrativa está iniciando um novo curo, este voltado para o Marketing Digital.

“Todos os cursos que fiz são gratuitos e como estão com uma oferta bem grande no mercado, eu resolvi aproveitar. São cursos que têm um valor bem elevado, especialmente o de Perfil Comportamental, se fosse cobrado. Claro que não são cursos completos, mas são ministrados por profissionais da área e isso é interessante”, frisa.

Para Rose, esse é o momento dos profissionais aproveitarem este tempo mais livre para melhorarem seus currículos e buscarem mais conhecimento. “Tudo que vá contribuir de alguma forma positiva é válido. E se estamos tendo a oportunidade de fazer cursos gratuitos, já que tem um leque bem grande, porque não fazer, já que tem um tempo de sobra bem grande?”, conclui



Isabela Lopes - Jornal O Dia