Devotos se inspiram nos ensinamentos de solidariedade

Maria Oneide, a Neide, de 52 anos, é uma das mais fervorosas devotas de Nossa Senhora Aparecida da comunidade da Santa Maria da Copidi. Ela viu a comunidade crescer em volta da devoção à santa e acredita que, diariamente, é Nossa Senhora quem intercede pela proteção da localidade. As provas da fé, para ela, são muitas.



“Eu comecei a frequentar quando a igreja já estava formada, em 1996, mas durante anos me dediquei completamente a nossa diaconia. No começo, as missas aconteciam ao lado de onde hoje é levantada a igreja, mas foi a Dona Carolina Cardoso de Macedo, conhecida como Calú, quem doou o terreno e a primeira imagem para a sede da igreja”, relembra a devota.

“A fé possibilitou a melhoria da comunidade. Eu lembro quando conseguimos colocar a calçada na igreja, quando realizamos a primeira comunhão da comunidade, são coisas que ficam marcadas na nossa história”, destaca.

Leia também

Comunidade celebra Dia de Nossa Senhora Aparecida com missa campal



Por ter se responsabilizado pelos cuidados de sua mãe, Neide deixou de frequentar mais assiduamente os ritos na sede da igreja, mas afirma que todos os dias reza o terço e faz as leituras de devoção à santa.

“Também sempre quando posso procuro fazer caridade e sempre me informar do que a igreja está precisando. É um ensinamento que todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida sabem pela lição que ela deixou”, explica.

Virgiane PassosGlenda Uchôa