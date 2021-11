Redação do Enem:

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é sempre motivo de apreensão para professores e alunos. A tão temida redação é fundamental na composição da nota de corte para os cursos das instituições de ensino superior. Por isso, na rede estadual de educação, os alunos iniciam cedo a preparação para alcançar a nota máxima no texto.

Segundo o secretário estadual de Educação, Ellen Gera, os alunos da rede estadual têm alcançado boas notas ao longo das edições. "A gente sempre espera a nota mil, mas ela não é tão simples de ser tirada, porque não é apenas um avaliador, são vários avaliadores. A média não chega no mil, mas muitos estudantes fazem 980, 960, 940... que são notas excelentes, mas estamos em busca da nota mil", enfatiza. Ellen Gera. (Foto: Jailson Soares/O Dia) Para um bom desempenho, além da preparação, os alunos devem saber controle a ansiedade no momento da prova. Para tranquilizar os alunos, servidores e professores estiverem presentes em diversos locais de aplicação e fizeram o acolhimento dos candidatos. "Toda a equipe da Seduc está nos locais de aplicação para dar esse acolhimento, dar uma palavra de incentivo aos nossos estudantes, para eles ficarem confiantes e fazerem uma boa prova. A ansiedade atrapalha sim, por isso o trabalho da Seduc e das escolas também é um trabalho de tranquilidade, porque a preparação já foi feita e agora realmente é tentar ficar calmo, chegar confiante, na hora certa, não chegar na última hora, chegar com o material adequado, usar máscara, álcool em gel e confiar no seu estudo", finaliza o secretário.



Compartilhar no

Com informações de Chico Filho.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!