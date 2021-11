400 agentes farão a segurança do Enem 2021 no Piauí

Para garantir a segurança dos candidatos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio - Enem 2021, a Polícia Militar do Piauí montou um plano de operação que será executado nos dois domingos de provas. Ao todo, 400 agentes de segurança estarão a serviços nos dias 21 e 28 de novembro em todo o Piauí.



Foto: Arquivo/ODIA

“Vamos utilizar um efetivo de 400 agentes de segurança em todo o Estado do Piauí. Em Teresina, teremos um reforço em todas as escolas, com viaturas patrulhando e policiais mantendo a ordem da cidade e dos candidatos, com agentes de segurança nas ruas e em paradas de ônibus”, disse o major Audivan Nunes, coordenador da Força Tarefa.

Transporte

Como forma de garantir o transporte dos candidatos nos dias de prova do Enem 2021, será liberado o Passe Livre para mais de sete mil estudantes da rede pública.

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) informou também que irá emitir uma ordem de serviço para reforço da frota do transporte coletivo em Teresina, determinando quantos ônibus devem circular nestes dois dias, especialmente nas linhas que passam perto dos locais de prova do Enem.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!