Enem 2021: Portões abrem no primeiro dia de provas no Piauí

Os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foram abertos ao meio-dia em todo o Brasil. No Piauí, cerca de 74 mil candidatos estão aptos a fazer o exame. Assim como nas demais edições, não será permitida a entrada de estudantes após o fechamento dos portões, que deve ocorrer às 13h.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, as provas começarão a ser aplicadas às 13h30 e terminam às 19h, no horário de Brasília. Neste primeiro dia, os candidatos deverão fazer a redação e responder 90 questões de múltipla escolha divididas entre linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias.

Foto: Assis Fernandes/O Dia A prova é realizada em meio à polêmica causada pelas interferências do Governo Federal no conteúdo do exame, além da redução do número de inscritos.



