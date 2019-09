Confira o resultado de seleção de estágio do MPF de Floriano

A Procuradoria da República no Estado do Piauí (PR/PI) divulga nesta sexta-feira (13), o resultado final do 1º Processo Seletivo de 2019 para ingresso no Programa de Estágio na área de Direito .

CONFIRA A LISTA CLICANDO AQUI

Os novos selecionados irão atender à demanda da Procuradoria da República no Município de Floriano (PRM/Floriano/PI), conforme lista em ordem de classificação (Anexo I). O edital do certame é o de Nº 3/2019/CECOPE/PRPI.



De acordo com o edital, ficam convocados os candidatos classificados, relacionados no Anexo I, a comparecerem à sede da Procuradoria da República no Município de Floriano (PRM Floriano/PI), munidos dos documentos constantes no art. 42, do item VII, do Edital nº 01/2019/CECOPE/PRPI, de 7 de agosto de 2019

O prazo é de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do Resultado Final, a fim de assinar o Termo de Compromisso de Estágio correspondente.

Confira o resultado no endereço eletrônico www.mpf.mp.br/pi/estagie-conosco .

Com informações da Ascom/MPFRodrigo Antunes