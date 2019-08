MPF divulga data, local e horário de prova de estágio em Floriano

O Ministério Público Federal do Piauí, por meio da Procuradoria da República do Estado, divulgou nesta terça-feira (27) a lista de inscrições confirmas, a data, horário e o local de aplicação da prova destinada aos estudantes de graduação em Direito que se inscreveram no 1º Processo Seletivo Público de Estágio, no exercício de 2019.





Foto: Elias Fontinele/O Dia

A prova será aplicada no dia 1º de setembro, das 8 às 12 horas, na Universidade Federal do Piauí campus Amílcar Ferreira Sobra, localizado no Km 3,5 da BR-343, em Floriano. Importante lembrar que os candidatos que farão a prova deverão entrar a partir das 7 horas no local de aplicação.

As inscrições confirmadas, bem como os demais atos do processo seletivo, estão disponíveis no endereço http://www.mpf.mp.br/pi/estagie-conosco/processos-seletivos-2019/1o-processo-seletivo-de-estagiarios-para-prm-floriano-direito.

A prova de estágio é destinada à formação de cadastro reserva a fim de atender às demandas da Procuradoria da República do Município de Floriano.

