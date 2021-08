Zeca Pagodinho é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

O cantor Zeca Pagodinho foi internado no último sábado (14) com sintomas de Covid-19 no Rio de Janeiro.

De acordo com informações do boletim médico do hospital onde o sambista está internado, Zeca Pagodinho apresenta bom estado geral, com sintomas leves e sem necessidade de suporte de oxigênio.

Zeca já tomou as duas doses da vacina.





Foto: divulgação/ redes sociais

