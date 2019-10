Wellington critica projeto aprovado na Câmara Federal.

O governador Wellington Dias (PT) criticou o projeto aprovado pela Câmara Federal na última quarta-feira (9), que estabelece os critérios de partilha dos recursos provenientes do megaleilão do Pré-Sal, que acontece no próximo mês. Em entrevista a uma rádio nacional, Dias afirmou que os deputados não cumpriram o acordo feito com o Planalto.



Ele discorda da maneira como estipulou-se a partilha entre os estados, para ele, uma “lei Robin Hood invertida”. O que tivemos nesse caso foi uma conta que é da União, da Lei Kandir, a ser pago com o bônus de assinatura, tirando principalmente do Norte e do Nordeste. Do “Nordeste R$ 1,7 bilhão, do estado do Piauí R$ 160 milhões para pagar a conta dessa lei, então isso não é razoável”, exclamou Dias.

Pela nova regra, estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso terão maior participação proporcional na distribuição dos recursos da exploração de petróleo. O petista, no entanto, espera que o Senado possa votar um texto alternativo, corrigindo as perdas.

“O caminho agora, por estarmos finalizando o ano, é aprovar o texto da Câmara, mas ter, junto com ele, outro projeto em que se faça a correção em relação ao que aconteceu [...] estamos falando de recursos para mais investimentos e para o equilíbrio de contas”, finalizou o governador.

João MagalhãesBreno Cavalcante