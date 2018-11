Ventania derruba árvores e afeta fornecimento de energia em São Paulo

A queda de uma árvore de grande porte prejudicou o fornecimento de energia a moradores da zona sul de São Paulo na noite deste sábado (24). Segundo informações da Eletropaulo, a queda de um eucalipto de 15 metros afetou o serviço em três subestações e equipes de emergência foram para as ruas para resolver o problema

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre às 19h20 de sábado e às 00h42 deste domingo foram feitas 281 chamadas à corporação por causa de quedas de árvores na capital paulista e Grande São Paulo, todas provocadas por chuva e fortes rajadas de ventos.

Os ventos atingiram velocidade de até 70 km/h e derrubaram árvores em várias regiões.

No final da noite de sábado, a Eletropaulo informou que mais de 50% dos clientes afetados tinham tido o fornecimento de energia restabelecido.

Em Santos (a 72 km de São Paulo), um alojamento localizado no Morro Vila Progresso foi destelhado no início da noite de sábado por uma forte ventania com rajadas que chegaram a 61 km/h. Ninguém ficou ferido. As informações são da Defesa Civil.



Foto: Fernanda Carvalho /Fotos Publicas



Quatro famílias ficaram desalojadas e foram atendidas pelas equipes de assistência social da Cohab e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Elas foram encaminhadas a um dos equipamentos de acolhimento para passarem a noite.

As rajadas de vento também provocaram a queda de árvores. Das 11 quedas de árvores, o caso mais grave ocorreu na Rua Alfredo Albertini, no bairro Marapé, onde um carro foi atingido, mas sem vítimas. A equipe da Coordenadoria de Paisagismo da Secretaria de Serviços Públicos cortou a árvore e a via foi liberada.

Tempo instável no fim de semana

O tempo vai continuar instável no domingo (25), com muita nebulosidade, chuvas fracas e chuviscos, alternados com períodos de melhoria no decorrer do dia, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

As temperaturas variam entre mínimas de 17ºC e máximas que permanecem abaixo dos 23ºC.