Venda de ingresso antecipado para Rock in Rio 2019 começa por R$ 495

O Rock in Rio Card, ingresso antecipado para a edição 2019 do festival, começa a ser vendido a partir das 19h desta segunda (12). As entradas custam R$ 495 (inteira) por dia e ficam disponíveis pelo site .

Há opção de meia entrada e uma limitação de quatro tickets por CPF.

Um dos principais festivais do país será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Segundo a organização do Rock in Rio, os 120 mil ingressos que foram colocados à venda nesta etapa da última edição se esgotaram em menos de duras horas.



Foto: Divulgação

O lineup completo ainda não foi divulgado, mas quem comprar o Rock in Rio Card poderá escolher, entre 6 de fevereiro e 8 de abril de 2019, o dia que quer ir ao festival -antes que a venda geral seja iniciada.

Entre as bandas já confirmadas estão Muse, Nickelback, Imagine Dragons e os Paralamas do Sucesso para o dia 6 de outubro.

A cantora Pink e o grupo Black Eyed Peas foram confirmados para 5 de outubro, mesmo dia em que Anitta se apresenta.

No dia do rock pesado, 4 de outubro, Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura foram escalados.

Lineup Rock in Rio:

4 de outubro - Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura



5 de outubro - Pink, Black Eyed Peas e Anitta



6 de outubro - Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas do Sucesso



Folhapress