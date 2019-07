Unico acertador ganha prêmio de R$ 21,9 milhões na Mega-Sena

Uma única aposta, feita no estado de São Paulo, acertou os seis números do concurso 2.171 da Mega-Sena, realizado ontem (20).

Os números sorteados foram: 12 - 13 - 19 - 36 - 44 - 55. O prêmio pago pela Caixa Econômica Federal é R$ 21,9 milhões.

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)



A quina teve 118 acertadores, cada um receberá R$ 23.023,47. A quadra teve 7.127 apostas ganhadoras com prêmio de R$ 554,56.

As apostas podem ser feitas pela internet ou casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio. A aposta única custa R$ 3,50.

Agência Brasil