ÚLTIMOS DIAS! Não perca tempo e participe já da Lotofácil da Independência

A espera está chegando ao fim! Faltam apenas 5 dias para o concurso histórico da Lotofácil de Independência, que repassará um valor de aproximadamente R$150 milhões. Com sorteio marcado para este sábado (11/9), não perca a chance de levar essa bolada para casa e garanta já sua participação com o Mega Loterias.





E que tal ficar por dentro das principais informações para turbinar suas apostas e sair na frente? Confira a seguir os melhores bolões para investir nessa loteria especial:

Como funciona

Em vigor desde 2012, a Lotofácil da Independência é considerada a loteria especial mais antiga em atividade na Caixa Econômica Federal! Com prêmios sempre na faixa dos milhões, atrai muitos apostadores anualmente, que aguardam com ansiedade e esperança o seu sorteio, realizado sempre na primeira quinzena de setembro.

XBBB-FA - R$12,00

O bolão XBBB-FA é composto por 6 fechamentos matemáticos, que utilizam 18 dezenas cada e garantem 13. aumente suas chances de ganhar em 566x por apenas R$10 a cota.

UUCA-FA – R$20

Gastando apenas R$20 por cada cota do bolão UUCA-FA, o apostador aumenta em 1432x suas chances de premiação, além de concorrer com 4 fechamentos matemáticos diferentes, que utilizam 19 dezenas cada e garantem 12 pontos se atingida as exigências necessárias. São 1432x mais chances de ganhar!!

TTNA-SA – R$40

Para o bolão TTNA-SA, foram selecionadas 20 dezenas do jogo e distribuídas em 2 cartões de 18 dezenas cada, que equivalem ao desdobramento de 1632 apostas simples e mais 10 cartões de 16 dezenas cada, que equivalem ao desdobramento de 160 apostas simples. Investindo um valor um pouco mais alto que os demais, o apostador que optar por este grupo aumenta suas chances 1792x e ainda garante premiações multiplicadas.

Aposte com o Mega Loterias

Com o Mega Loterias, o sistema de apostas é muito mais simplificado, sendo possível registrar seus palpites sem sair de casa, evitando filas e aglomerações. Aqui você encontra o melhor custo-benefício do mercado lotérico, com jogos avulsos a partir de R$2,75 e bolões com o valor mínimo de R$5,00.

Otimize suas chances de premiação ao utilizar nossas técnicas de fechamento e desdobramento, disponíveis na “Aposta Turbinada”, opção liberada para jogos com mais do que cinco dezenas na mesma aposta. Para mais informações sobre suas chances na Lotofácil da Independência, visite a página de probabilidades.

Além de todas as vantagens já listadas, você ainda recebe os resultados via e-mail e caso ganhe, o prêmio é depositado diretamente na sua conta bancária! Não perca tempo, acesse o site e garanta sua participação neste super sorteio com o Mega Loterias.

