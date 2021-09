O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que "adora o presidente do Brasil", Jair Bolsonaro, em vídeo postado neste domingo, 12, pelo seu ex-assessor Jason Miller na rede social Gettr.



Durante evento em ocasião da luta entre os pugilistas Vitor Belfort e Evander Holyfield, que aconteceu na noite de sábado, 11, Trump disse que o presidente da República "trabalha duro" para ajudar as pessoas.



O ex-mandatário americano ainda estendeu seus elogios a um dos filhos de Jair, sem especificar qual deles, no entanto. "Ele Bolsonaro e seu filho são ótimas pessoas", afirmou. Após a eleição de seu pai em 2018, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) fez diversas viagens aos EUA para encontrar Trump e outras autoridades da Casa Branca à época.



FOTO: Alan Santos/PR



Compartilhar no

Com infomações da Agência Estadão

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!