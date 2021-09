Trabalhos voltados ao empreendedorismo são premiados pelo Sebrae

Estão abertas as inscrições para oPrêmio Sebrae de Educação Empreendedora, que chega à sua segunda edição em 2021. A premiação tem o objetivo de reconhecer o trabalho de professores brasileiros que tenham implementado práticas, cursos e projetos de Educação Empreendedora o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

As inscrições seguem até o dia 08 de outubro, através do sitedo evento. Podem se inscrever educadores vinculados a instituições de ensino daeducação básica regular ou profissionalizante e de graduaçãoe pós reconhecidas pelo MEC. Serão aceitas inscrições individuais ou de equipes com até cinco pessoas, mas é necessário indicar o representante do grupo, que será o responsável pela inscrição e precisará comprovar seu vínculo com a escola ou universidade durante o período em que o projeto foi implementado.

Foto: Divulgação/ Agência Educa Mais Brasil

Os professores podem submeter quantos projetos desejarem e quem participou da primeira edição pode se inscrever novamente. São cinco categorias: Ensino Fundamental - Anos Iniciais, Ensino Fundamental - Anos Finais, Ensino Médio, Ensino Profissional e Ensino Superior.

A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Educação Empreendedora, promovido pelo Sebrae desde 2013, e que já impactou sete milhões de estudantes, por meio da capacitação de 270 mil professores. As premiações estão divididas em estaduais e nacionais, sendo assim:

· Vencedores estaduais: Bolsa integral para o MBA EAD em Educação Empreendedora 5.0 da Escola Superior de Empreendedorismo (360h).

· Finalistas nacionais: Bolsa integral para o MBA EAD em Educação Empreendedora 5.0 (360h); Participação na Cerimônia de Premiação Nacional.

· Vencedores nacionais: Bolsa integral para o MBA EAD em Educação Empreendedora 5.0 (360h); Participação na Cerimônia de Premiação Nacional; Missão técnica nacional totalmente custeada pelo Sebrae.

Todos os vencedores estaduais e nacionais ganharão troféus personalizados e terão suas práticas divulgadas nacionalmente. As premiações serão distribuídas até 15/03/2022 para a categoria estadual e 28/04/2022 para a categoria nacional.

O prêmio, além de reconhecer e valorizar os professores que tenham implementado práticas criativas e inovadoras para desenvolver competências empreendedoras em seus alunos, têm o potencial de oferecer ao ecossistema educacional projetos inspiradores que podem dar origem a novas ações em outros lugares.

Com informações do Sebrae

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!