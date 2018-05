Tiroteio deixa visitantes do Parque do Ibirapuera em pânico

Um tiroteio dentro do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, gerou pânico entre os frequentadores do local no feriado desta terça-feira (1). Os criminosos chegaram a fugir, mas invadiram uma casa na região e fizeram uma mulher refém. No entanto, depois de uma negociação se entregaram.

De acordo com informações da Guarda Civil Metropolitana (GCM), a troca de tiros ocorreu por volta das 14h (horário local) na avenida Quarto Centenário. O grupo de homens armados atingiu dois agentes. Um deles foi baleado na perna e o estado de saúde é estável.

Rubens Cavallari/Folhapress



Além disso, pelo menos três veículos foram roubados. Logo depois do episódio no Parque do Ibirapuera, dois homens, um deles ferido no ombro, fugiram até a rua Pedro de Toledo, onde entraram em outra casa, na qual mantiveram uma mulher refém.

Depois das negociações, os dois se entregaram à Polícia. Até o momento, o número exato de criminosos é incerto.

Segundo a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, responsável pela administração do parque, o local continua funcionando normalmente.

Terra