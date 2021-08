Timon completa 30 dias sem óbitos por Covid

Timon completa um mês sem mortes pela Covid-19. Os últimos óbitos foram registrados no dia 14 de julho. A cidade registrou até o momento 373 óbitos pela doença. “O município vem apresentando um cenário de estabilidade e queda significativa nos casos confirmados e redução total dos óbitos nesse período o que é motivo de muita alegria. Isso se deve as medidas de proteção, o empenho da população e a aceleração na campanha de vacinação. Reduzimos também o número de internações e a gravidade dos sintomas” afirma o médico infectologista, Dr. Luciano Mourão. Esse combo de boas notícias se somam aos 66% da população timonense que já recebeu a 1ª dose da vacina contra Covid-19.

Os dados do vacinômetro deste sábado (14), registram mais de 113.603 doses já aplicadas, somando a 1ª a 2ª e a dose única da fabricante Janssen. A previsão é que esses números aumentem cada vez mais, no início de setembro quando está previsto que mais de 10.000 pessoas recebam a 2ª dose e o percentual chegue a 32%. O índice de transmissão se apresenta há três semanas abaixo de 1. Estatística positiva segundo o Ministério da Saúde, que preconiza que esse número seja igual ou menor a 1. Timon nesta 31ª semana se apresenta com R.O de 0,88.

“Os números tem reduzido e a estabilidade e ausência de óbitos tem como um dos principais motivos o avanço na campanha de vacinação. Além claro do cumprimento dos decretos por parte da população e todas as medidas sanitárias e organização da rede de atendimento realizada pela Prefeitura de Timon”, afirma Marcus Vinicius Cabral, secretário de saúde do município.

