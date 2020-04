Temporal em Manaus inunda cemitério de vítimas do coronavírus

Uma forte tempestade em Manaus inundou neste sábado (25) as covas destinadas às vítimas da Covid-19, alagou avenidas e provocou desabamentos. Segundo a Secretaria da Saúde do Amazonas, o período de chuvas ajuda na propagação do vírus.

De acordo com relatos de agentes funerários à Folha, no cemitério municipal Nossa Senhora Aparecida, o maior da cidade, será preciso abrir novas covas para o sepultamento de mortos pela coronavírus, em substituição às covas inundadas. Desde terça-feira (21), a prefeitura passou a enterrar também em valas comuns.

Os jornalistas foram barrados de entrar no cemitério neste sábado. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), restringiu o acesso da imprensa ao cemitério após reportagem da Folha mostrar aglomeração de familiares e coveiros sem EPI (equipamentos de proteção individual) em enterros de vítimas da Covid-19, contrariando orientação do Ministério da Saúde.

Além dos danos no cemitério, a chuva provocou a queda do muro do 1º Batalhão de Infantaria de Selva, do Exército, transformou em rios diversas avenidas e alagou o chão das enfermarias do hospital da Criança, do governo estadual. Não há relato de feridos ou mortos por causa da tempestade.



Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo o Inmetro (Instituto Nacional de Meteorologia), choveu 17,2 mm em Manaus neste sábado, até as 13h. O volume equivale a 10,6% da média histórica de abril.

Na avaliação da Secretaria da Saúde do Amazonas, o período de chuvas no estado, entre dezembro e maio, ajuda na propagação de síndromes respiratórias agudas graves, incluindo a Covid-19. O estado tem a maior incidência do novo coronavírus do país.

Restrição à imprensa Na terça-feira (21), a prefeitura de Manaus proibiu a entrada de jornalistas nos cemitérios municipais alegando "consecutivos conflitos entre familiares e a imprensa". No mesmo dia, passou a enterrar mortos pela Covid-19 numa vala comum.

As primeiras imagens dos enterros coletivos, que rodaram o mundo, foram feitas pelos próprios familiares. Alguns fotógrafos furaram o bloqueio, e outros usaram drones.

Na quinta-feira (23), após negociação com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas, a prefeitura limitou a presença da imprensa das 9h às 11h da manhã, de segunda a sexta-feira. Além disso, apenas cinegrafistas e fotógrafos têm permissão para entrar no cemitério Nossa Senhora Aparecida.

Em novo comunicado, a prefeitura comandada por Virgílio Neto disse que a decisão foi "pautada na ética e no jornalismo cívico, voltado ao interesse do cidadão" e voltou a dizer que o motivo da restrição ocorreu "por conta de conflitos registrados entre os profissionais e os familiares".

Em São Paulo, cidade com mais registro de óbitos por Covid-19 no país, a imprensa, inclusive repórteres, pode entrar nos cemitérios públicos mediante autorização prévia, sem restrição de dias e

horários. No Rio de Janeiro, a segunda cidade com mais mortes pelo novo coronavírus no país, não há restrições para o trabalho da imprensa nos cemitérios públicos.

Até este sábado (25), Manaus registrou 233 mortos pelo novo coronavírus. O colapso no sistema de saúde, no entanto, aumentou o número de óbitos por outras causas.

Na terça-feira, quando as valas comuns passaram a ser usadas, houve 136 sepultamentos em Manaus. No ano passado, a média foi de 28 enterros por dia na cidade.

Menos entrevistas Neste sábado (25), o governo estadual, do governador Wilson Lima (PSC), informou que deixará de fazer entrevista coletivas on-line diárias sobre a epidemia, que passarão a ocorrer apenas uma vez na semana.

"A medida se fez necessária em razão da exigência cada vez maior da presença dos agentes de saúde do estado na atuação in loco de combate a proliferação do novo coronavírus", diz a nota do governo.

Folhapress