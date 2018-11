Suspeito de agredir atriz Cristiane Machado se entrega à polícia

O ex-diplomata Sergio Schiller Thompson-Flores, acusado de agredir a mulher, Cristiane Machado, se entregou à polícia. A Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) do estado do Rio de Janeiro confirmou que ele "ingressou no sistema prisional na noite desse domingo (25)".

Cristiane acusa Flores de agredi-la física e verbalmente. Ela instalou câmeras em seu quarto e gravou os episódios. Os vídeos foram exibidos no programa Fantástico, da Globo, no dia 18 deste mês. Ele teve a prisão preventiva decretada pela justiça e era considerado foragido desde o dia 31 de outubro.



Foto: Reprodução/TV Globo

Também nesse domingo (25), Cristiane disse ao mesmo Fantástico que o marido tentava saber sobre a sua rotina. De acordo com a atriz, Flores ligou para o caseiro para obter informações sobre o que ela fazia.

A defesa de Flores rebate todas as acusações. Segundo os advogados, o ex-diplomata ligou para saber sobre os seus bens e sobre os animais de estimação. Eles também negam que Flores tenha agredido a mulher.

Folhapress