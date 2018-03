Sommeliers dão dicas para harmonizar chocolates com cervejas

A Páscoa vem chegando para a alegria dos chocólatras de plantão. Em Ribeirão Preto (SP), já chamada de capital nacional do chope e berço de conhecidas cervejarias artesanais, unir o hábito à possibilidade de se apreciar uma boa bebida desperta a imaginação de especialistas e adoradores.

Meio-amargo, ao leite ou branco. Não importa. Para cada receita, sommeliers entrevistados pelo G1 trazem uma possibilidade e garantem: fica muito bom.

"Toda cerveja é uma receita composta por vários ingredientes: água, diversos tipos de malte, lúpulo, levedura e adjuntos diversos como frutas, lactose, especiarias etc. Isso facilita muito a vida do sommelier quando ele vai pensar em harmonização, pois existem combinações infinitas que cada ingrediente e seus sabores podem proporcionar", afirma o sommelier Almir Tavares.

A sommelière Bia Amorim também garante que chocolate e cerveja têm tudo a ver. Para ela, a harmonização não somente está associada à possibilidade de se ampliar o paladar, como também aos momentos vividos com pessoas queridas e às memórias que isso pode proporcionar.

"É você às vezes acessar uma memória com algo assim ou você criar uma memória. Você vai levar um conjunto pra sua família, pra alguém que você gosta e vocês vão consumir aquilo juntos", diz.

Segundo ela, a junção é comum na Europa, berço das escolas cervejeiras, e tem se mostrado uma tendência nos últimos anos no Brasil.

"É uma explosão de sabor. Primeiro que a gente já gosta de sobremesa, tem gente que só janta ou almoça pra comer sobremesa mesmo. A gente diz que na cerveja não existe nada que não se possa harmonizar."

Cervejaria de Ribeirão Preto sugere cerveja Stout com chocolate artesanal (Foto: Rodolfo Tiengo/G1)

Chocolate meio-amargo

Um dos hits entre os especialistas são as cervejas Imperial Stout ou Extra Stout, caracterizadas, em termos gerais, pela coloração escura e pelo aroma torrado, geralmente associado ao café e chocolate. A combinação, segundo eles, fica perfeita com chocolate amargo ou meio-amargo.

"As notas de cacau e acidez do chocolate harmonizam por semelhança com as notas torradas da cerveja, que também remetem a cacau e café", afirma Tavares, que reúne rótulos do mundo todo no Empório Toscana.

A harmonização é tão certeira que uma cervejaria de Ribeirão Preto, a Pratinha, decidiu juntar os dois elementos em um só kit. Por um lado, uma cerveja que leva nibs de cacau - amêndoas extraídas do fruto que são torradas e trituradas.

"A hora que você toma sente que é uma Stout, que é uma cerveja que tem um pouco mais de álcool, é mais encorpada. Não se toma tão gelado", ensina Bia Amorim.

Como acompanhamento, um ovo de chocolate artesanal, mais ou menos amargo a depender do paladar do cliente, ou ainda pães de mel. Amantes de chocolate e cerveja e curiosos devem experimentar, afirma a sommelière.

"O cervejeiro fala: tá bom, vou dar uma chance ao chocolate. O chocólatra fala: tá bom, vou dar uma chance à cerveja."

Nibs de cacau: ingrediente incrementa receita de cervejaria de Ribeirão Preto (Foto: Rodolfo Tiengo/G1)

Chocolate ao leite

Para quem é fã do chocolate ao leite, a dica é harmonizar com uma cerveja do estilo India Pale Ale (IPA). O amargor do lúpulo na bebida cai muito bem com o açúcar mais acentuado do chocolate, segundo Tavares.

"Eis uma harmonização por contraste: doce com amargo! Além disso, o lúpulo tem estrutura suficiente para quebrar a gordura e deixar o paladar limpo para o próximo gole de cerveja ou pedaço de chocolate", explica o especialista.

Chocolate branco

Outra possibilidade de harmonização está na combinação de chocolate com branco com cervejas do estilo Fruit Beer, leves e feitas com frutas, que se destacam pela acidez, segundo o sommelier. A mesma cerveja cai bem, de acordo com ele, com waffle de creme de avelã e morango.

"Nesse caso a cerveja pode complementar a sobremesa como se fosse uma calda de frutas vermelhas. É uma harmonização mais difícil de fazer, mas vale a pena: quando um complementa o outro fica algo espetacular", diz Tavares.

Os especialistas garantem que isso é só o começo e que, com um pouco de pesquisa e senso crítico, é possível 'sair da caixa' e criar novas experiências gastronômicas. Para quem está de dieta, a dica é compartilhar.

"É um parque de diversão. Você achou a cerveja que você gosta aí você pode brincar o quanto você quiser. Tem bastantes dicas de harmonização na internet, eventos e restaurantes já colocando cervejas nos menus. O mercado está engatinhando, mas está chegando lá", afirma Bia.

Ela conta que já fez harmonizações bem-sucedidas com outros doces como trufas e bolinhos de amêndoas com cervejas witbier - leves e feitas de trigo -, e ainda tartelete de frutas e cheesecake com calda de frutas vermelhas com cervejas do tipo lambic. "É importante que a gente pense o quanto isso se torna equilibrado."

G1