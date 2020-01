Sobe para seis o número de mortos devido a chuvas no Espírito Santo

Um novo balanço, divulgado na tarde deste sábado (18) pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social estadual, informa que subiu para seis o número mortos devido à forte chuva que atinge a região Sul do Espírito Santo desde ontem (17).

Três pessoas morreram no município de Iconha. Em Alfredo Chaves, onde foi registrado o maior volume de chuvas (foram 249,4 milímetros nas últimas 24 horas), duas pessoas morreram soterradas no distrito de Cachoeirinhas e uma morte foi registrada no distrito de Recreio.

O rompimento do Dique de Limeira, localizado entre Limeira e Jabaquara, provocou inundação em parte do distrito, deixando 20 famílias desabrigadas. Elas foram encaminhadas para o Centro de Convivência de Limeira, no município de Anchieta.

Foto: Divulgação

Em Iconha, uma passarela e duas pontes desabaram, o Hospital Danilo Monteiro de Castro foi inundado até o segundo andar, além de carros e árvores arrastados pela correnteza. Em Alfredo Chaves, barreiras caíram na localidade de São Marcos, uma ponte desabou e há pontos de alagamento em toda a cidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve deslizamento de terra na BR-101, na altura do quilômetro 434, e a pista ainda está parcialmente interditada. Na BR-262, foi registrado deslizamento próximo ao quilômetro 78, e a via também segue parcialmente interditada.

Agência Brasil