Silvio Santos é internado com Covid-19 em UTI de hospital em São Paulo

O apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Silvio Santos, de 90 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Ele foidiagnosticado com Covid-19 durante a triagem no pronto atendimento nesta sexta-feira (13). Silvio deu entrada na unidade hospitalar acompanhado da filha, Patrícia Abravanel.



Silvio está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da área exclusiva para a doença e sendo monitorado de perto por médicos. As informações sobre o quadro de saúde do apresentador não foram divulgadas.

O SBT ainda não se pronunciou sobre o caso.

Compartilhar no

Com informações do Estadão Conteúdo

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!