O Brasil registrou uma queda no volume de serviços de 6,9% no mês de março. O dado consta em uma pesquisa do IBGE divulgada nesta terça-feira (12), que revela resultados negativos em meio ao avanço do novo coronavírus. Este é o pior desempenho desde o início da série histórica, em 2011.

O recuo, segundo o IBGE, é consequência das medidas de isolamento e de quarentena decretadas a nível municipal e estadual por todo o país. Para o Instituto, não ainda chances de recuperação do setor de serviços. A paralisação dos estabelecimentos, sobretudo aqueles do ramo alimentício e hoteleiro, foi um dos impulsionadores dessa queda.



Setor de serviços registrou queda de 6,9% no mês de março, diz IBGE - Foto: Agência Brasil



Segundo o IBGE, em março, as atividades que integram os serviços prestados às famílias registraram uma redução de 31,2%. “Algumas empresas de setores considerados não essenciais, como restaurantes, acabaram tendo que funcionar de forma parcial, muitas vezes migrando para o sistema de delivery, mas os hotéis não têm essa opção e acabaram fechando”, disse o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

O resultado, conforme a projeção do Instituto, deve ser ainda pior em abril, período em que do início ao fim do mês, as medidas de isolamento foram mais acentuadas. O desempenho de março foi impactado apenas parcialmente nos últimos dez dias do mês, que foi quando as paralisações começaram.

Importante ressaltar que o setor de serviços tem um forte peso sobre o Produto Interno Bruto, o PIB, respondendo por mais de 60% dele. A pesquisa Focus, realizada pelo Banco Central, estima que a queda já seja de 3,76% em meio às consequências da escalada do novo coronavírus no país.

Além dos setores de serviços prestados à família, março também teve queda no setor de transporte, serviços auxiliares aos transportes e correios, com recuo de 9%.

FolhapressPortal O Dia