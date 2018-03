Segundo dia do Enem terá 30 minutos a mais de duração

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (2018), dedicado a prova de exatas, que será aplicado em 11 de novembro, terá 30 minutos a mais de duração. A partir deste ano os candidatos terão cinco horas de duração para responder as questões de ciências da natureza e matemática. O edital do exame foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21).

Outra novidade é que os isentos do Enem 2017 que faltaram aos dois dias de provas e não justificaram a ausência, ou ainda, tiveram a justificativa reprovada após o recurso, deverão pagar o equivalente ao valor da taxa de inscrição se quiserem fazer o exame de 2018. O valor é R$ 82.

Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil



As provas serão aplicadas mais uma vez em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro.

Ausência

A justificativa de ausência no exame do ano passado deverá ser feita a partir das 10h do dia 2 de abril até as 23h59 do dia 11 de abril. Neste mesmo período, os candidatos também podem solicitar a isenção da taxa para o Enem 2018.

Se perder a gratuidade, o candidato deverá acessar o sistema de inscrição (http://enem.inep.gov.br/participante), informar os dados solicitados, gerar a Guia de Recolhimento da União e efetuar o pagamento da taxa de inscrição para ter sua inscrição no Enem 2018 confirmada.

As inscrições para o Enem 2018 serão realizadas entre os dias 7 e 18 de maio. Entre os dias 2 e 11 de abril ocorre o período da solicitação da isenção.

Tem direito à gratuidade:

O aluno que está cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública;



Os candidatos que fizeram o Encceja e conseguiram a proficiência suficiente para o diploma nas áreas em que se inscreveram;



Os alunos que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista na rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;



O candidato que declaram estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda;



O participante que está inscrito no CadÚnico.



Para todos os casos de solicitação de isenção da taxa, o participante deverá ter documentos que comprovem a condição declarada. As provas serão aplicadas em dois domingos, assim como no ano passado, nos dias 4 e 11 de novembro. No segundo domingo, em 11 de novembro, será a vez das provas de ciências da natureza e matemática, com cinco horas de duração.

Cronograma do Enem 2018:

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 2 a 11 de abril

Inscrições: 7 a 18 de maio

Pagamento da taxa de inscrição: 7 a 23 de maio

Solicitação de atendimento pelo nome social: 28 de maio a 3 de junho

Aplicação: 4 de novembro e 11 de novemb

G1