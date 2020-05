Somente este ano já foram registrados 2.805 casos confirmados de sarampo, um aumento de 18% em apenas uma semana, segundo dados do Ministério da Saúde. O que preocupa os órgãos é que por causa do novo coronavírus, houve queda na procura pela vacina.



Este número ainda é superior aos primeiros quatro meses de 2019, onde foram registrados 92 confirmações. Mas logo em seguida, a transmissão acelerou e chegou a 18 mil casos.Em 2020, o total pode aumentar, já que há 3.219 registros em investigação.



"Enquanto na Covid uma pessoa infecta de duas a cinco pessoas, no sarampo vai de 16 a 18. É difícil controlar se não tiver a vacina, e só uma dose não traz anticorpo suficiente, precisa de duas", afirma Lessandra Michelin, da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia).

Atualmente, o país tem transmissão ativa do sarampo em 19 estados. Em cinco deles há concentração 96% dos registros atuais: Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Somente no Rio de Janeiro, já são 826 casos, quase o dobro de 2019, quando houve 496, diz a Secretaria Estadual de Saúde. A

"Temos visto muita criança com vacina atrasada, ainda não temos os números, mas já temos essa percepção de que estão buscando menos a vacinação. As pessoas buscam a vacina da gripe. As outras, não", diz a pediatra Isabella Ballalai, vice-presidente da Sbim (Sociedade Brasileira de Imunizações).



Sarampo avança no Brasil, e medo de coronavírus dificulta vacinação. Foto: Agência Brasil



De acordo com Ballalai, mesmo com recomendação de isolamento, a vacinação de rotina deve ser mantida. "Se não sair de casa para vacinar, com todo o rigor e cuidado, a coisa vai piorar muito", diz Ballalai.

"Se o serviço tiver falta de salas e pessoal, aí adia. Mas ainda não temos essa situação na maior parte do país. A vacinação é um dos serviços essenciais."

OMS estima que 117 milhões de crianças possam ficar sem vacina de sarampo no mundo

Em comunicado emitido com a Unicef, a OMS (Organização Mundial de Saúde) prevê que 117 milhões de crianças podem ficar sem vacina do sarampo por causa da Covid-19 no mundo. Os dados estimam que 24 países tiveram vacinações canceladas em meio a pandemia e 13 planejavam a suspensão de campanhas até então.

No Brasil, a vacinação de rotina foi suspensa em alguns estados no período de campanha para imunização de idosos contra a gripe. Isso para era evitar o risco de transmissão do coronavírus a esse grupo, mais vulnerável a complicações.

Mas ao encerrar essa fase, a vacinação foi retomada em abril. Porém a procura por vacinação contra o sarampo é um problema antigo, no início de março, uma campanha para vacinar crianças e jovens entre 5 a 19 anos encerrou com 156 mil pessoas vacinadas, entre 3 milhões previstas.

De acordo com o Ministério da Saúde "as ações de vacinação devem considerar o cenário epidemiológico da Covid-19, especialmente nas localidades onde há casos confirmados e que também apresentam circulação ativa do vírus do sarampo. Assim, são necessárias medidas de proteção para os profissionais de vacinação e a população", aponta, sem detalhes. A pasta diz ainda que o plano do país para eliminar o sarampo está em revisão", afirma boletim.

folhapress